Kayseri’de kaçak keklik avına 2 bin 253 lira ceza

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kaçak keklik avlarkan yakalanan bir kişiye 2 bin 253 lira para cezası uygulandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri Kayseri’de yapılan ihbarın ardından harekete geçti. Ekipler, Hacılar Yılanlı Dağı mevkiinde kaçak olarak avlanan bir kişiyi 2 keklik ve 2 kafesle yakaladı. Ele geçirilen canlı keklikler doğaya bırakılmadan önce tedavi edilmek üzere Anadolu Harikalar Diyarı'na teslim edildi. Kaçak avcıya bin 353 lira idari 900 lira tazminat olmak üzere toplam 2 bin 253 para cezası uygulandı.

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