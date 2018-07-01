HABER

Kayseri'de küçük çocuğa cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

Develi ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki H.D'nin Develi Devlet Hastanesinin arkasında bulunan bir binada, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu fark eden bir vatandaş, polis olan yakınına ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.D, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçük çocuk ise Develi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, adliye binası önünde toplanan küçük çocuğun yakınları ve ilçe sakinleri, şüpheliye tepki gösterdi.

Adliyenin girişinde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, içeri girmek isteyenlere izin vermedi.

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!
Van Gölü'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamasıVan Gölü'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinsel istismar iddiası Develi

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.