Kayseri'de küçük çocuğa cinsel istismar iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki H.D'nin Develi Devlet Hastanesinin arkasında bulunan bir binada, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu fark eden bir vatandaş, polis olan yakınına ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.D, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçük çocuk ise Develi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, adliye binası önünde toplanan küçük çocuğun yakınları ve ilçe sakinleri, şüpheliye tepki gösterdi.

Adliyenin girişinde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, içeri girmek isteyenlere izin vermedi.

