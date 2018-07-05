Kayseri'de minibüsün çarptığı yaya öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ahmet H. (55) idaresindeki 19 BH 840 plakalı minibüs, merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yavuz Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şahmar Özdanacı'ya (70) çarptı.
Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Özdanacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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