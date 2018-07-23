KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "oltalama" adı verilen yöntemle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis başvuran C.A. isimli vatandaş, banka kartından bilgisi dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.
Harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.İ.T. isimli zanlının, "oltalama" adı verilen yöntemle C.A'nın banka hesabını ele geçirdiğini ve hesabından bin 100 lira çektiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda H.İ.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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