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Kayseri'de oy kullanımı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Kayseri'de oy kullanımı başladı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için vatandaşlar 08.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı. Kayseri'de 952 bin 629 seçmen bulunuyor. Seçim sonuçlarının ardından Kayseri'den seçilen 10 milletvekili kenti Mecliste temsil edecek.

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Kayseri'de oy kullanımı başladıKayseri'de oy kullanımı başladı

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