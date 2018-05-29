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Kayseri'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 23:06 | Son Güncelleme

Bünyan, Tomarza, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinde tarım arazilerini su bastı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sağanak nedeniyle bazı ilçelerde tarım arazileri su altında kaldı.

Kent merkezi ile Bünyan, Tomarza, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinde akşam etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde sağanağa yakalanan vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin içinde kalan bazı araçlar ise arızalandı.

Sağanak, Bünyan, Tomarza, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerindeki tarım arazilerine zarar verdi. Su altında kalan arazilerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sağanak nedeniyle bazı ilçelerde yollarda çöküntüler, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

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Bünyan incesu Kayseri sağanak Tomarza Yeşilhisar

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