HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kayseri'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:10 | Son Güncelleme

Aniden bastıran yağmur su taşkınlarına yol açtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle şehir merkezi ile Bünyan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde meydana gelen su taşkınları yüzünden araçların güçlükle ilerlediği yollarda trafik aksadı.

Bünyan ilçesinde bazı tarım alanları su altında kaldı. Dere yataklarında su taşkınları meydana geldi..

Belediye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.

Kentte sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Kefen giyen işçilerden canlı gömülme talebiKefen giyen işçilerden canlı gömülme talebi
CHP'li Biçer, sağlıkçılar için 'çılgın çoraplar' giydiCHP'li Biçer, sağlıkçılar için 'çılgın çoraplar' giydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri sağanak

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de akılalmaz olay! Biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandı

Kadıköy'de akılalmaz olay! Biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandı

Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri...

Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri...

Markette iğrenç olay! Halkı sokağa döken çocuğa taciz olayında yeni gelişme

Markette iğrenç olay! Halkı sokağa döken çocuğa taciz olayında yeni gelişme

İş adamının soyulmadık fabrikası kalmadı, hükümete böyle seslendi: Hapishane yaptırırım

İş adamının soyulmadık fabrikası kalmadı, hükümete böyle seslendi: Hapishane yaptırırım

Melih Gökçek'e tazminat şoku

Melih Gökçek'e tazminat şoku

Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.