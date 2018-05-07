Kayseri'de sahte para operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen sahte para operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede yapılan incelemeler neticesinde, piyasaya sahte para sürmek üzere oldukları belirlenen S.S, K.Ç. ve İ.D. kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılara ait ikametlerde, 50 liralık 168 ve 100 liralık 321 sahte banknot ele geçirildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

