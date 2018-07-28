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Kayseri'de "Şehit emanetleri" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

Kentte 160 şehidin kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit emanetleri" sergisi açıldı - Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin: "Kahramanlık, 15 Temmuz gecesi eşi ve ailesi ile helalleşip evden çıkarken kendisi gibi polis olan kardeşini arayıp, 'Silah namustur, gerekirse öl ama silahını kimseye teslim etme.' diyebilmektir"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit emanetleri" sergi açıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Hunat Hatun Kültür Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, serginin anlamının büyük olduğunu söyledi.

Zor günlerin geride kaldığını belirten Yıldız, "Bütün terör örgütlerinin aynı maksatla yürüttükleri çabalar, imanlı yüreklerle beraber sonuçsuz kalacaktır." dedi.

Vali Vekili Mehmet Emin Avcı da Türklerin asker bir milletin evladı olduğunu ve son ferdi şehit olana kadar Türkiye'nin kimsenin vatanı olamayacağını vurguladı.

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun kahramanca şehit olduğunu anımsattı.

Evladının iman ve vatan sevdasını her zaman yüreğinde taşıdığını dile getiren Sekin, şunları söyledi:

"Kahramanlık işini yapmaktır, işini sevmektir. Kahramanlık eşini sevmektir, uykusuz olsa da izin gününde çocuklarını alıp pikniğe gitmektir. Kahramanlık her sabah kalkınca sanki bayram namazına gider gibi işe gitmektir. Kahramanlık, 15 Temmuz gecesi eşi ve ailesi ile helalleşip evden çıkarken kendisi gibi polis olan kardeşini arayıp, 'Silah namustur, gerekirse öl ama silahını kimseye teslim etme.' diyebilmektir. Bana hala 'Fethi Sekin kimdir?' diye soruyorsanız size iki cümle ile anlatabilirim, Fethi Sekin sizsiniz."

Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın eşi Emine Erdal da şehit düşenlerin tek dertlerinin vatan olduğunu, her yerde yarı aç, yarı tok, eşe, evlada, anaya, babaya hasret, her şeyden mahrum hain kovaladıklarını anlattı.

Sergiye getirilen eşyaların her birinde anıların ve hatıraların olduğunu belirten Erdal, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 160 şehidin eşyalarının yer aldığı serginin açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit aileleri de katıldı.

Sergi, 4 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

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