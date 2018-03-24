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Kayseri’de şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kayseri’de dün gece saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu.Kayseri’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kayseri’de şiddetli rüzgar

Kayseri’de dün gece saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu.
Kayseri’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgarın hızı zaman zaman 57 kilometreye çıkarken, bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, “Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli 50-70 kilometre, Kayseri ve Sivas çevrelerinde zaman zaman fırtına şeklinde 70-90 kilometre eseceği beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Kayseri’de şiddetli rüzgar

Kayseri’de şiddetli rüzgar

Kayseri’de şiddetli rüzgar

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