HABER

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Rafer Cingöz, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bayramlaşmada kuzeni Cüneyt Cingöz ile mahalle muhtarlığı seçimleri yüzünden tartışmaya başladı.

Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafer Cingöz tüfekle Cüneyt Cingöz ile oğullarına ateş etti.

Cüneyt Cingöz, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Mersin'de sahiller dolduMersin'de sahiller doldu
Çanakkale'de dönüş yoğunluğu başladıÇanakkale'de dönüş yoğunluğu başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga Kayseri Pınarbaşı silah

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.