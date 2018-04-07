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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan Solo Türk’ü izlemek için vatandaşlar inşaatlara, binaların çatılarına ve bin 871 rakımlı dağa çıktı.Erciyes Üniversitesinde Merkez Kampüsü Veteriner Fakültesi yanındaki gösteri alanına Solo Türk’ün gösterisini izlemek için binlerce vatandaş akın etti.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan Solo Türk’ü izlemek için vatandaşlar inşaatlara, binaların çatılarına ve bin 871 rakımlı dağa çıktı.
Erciyes Üniversitesinde Merkez Kampüsü Veteriner Fakültesi yanındaki gösteri alanına Solo Türk’ün gösterisini izlemek için binlerce vatandaş akın etti. Vali Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar gösteriyi coşkuyla takip etti. Rektör Prof. Dr. Güven, yaptığı konuşmasında "Üniversitemizin kuruluşunun 40. yıldönümünü kutluyoruz. Bu etkinlikleri de yıldönümü dolayısıyla düzenliyoruz. Öğrenci konseyimizin daveti üzerine Türk Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi olan Solo Türk, üniversitemizde gösteri yapacak" dedi.
Akrobasi gösterisini izlemek için bin 871 rakımlı dağa çıktılar
Solo Türk’ün F-16 savaş uçağı ile yaptığı akrobasi gösterisi nefes kesti. Binlerce vatandaş gösteriyi takip ederken, bazı vatandaşlar da gösteriyi izleyebilmek için kampüs içerisindeki inşaatlara, bina çatılarına çıktı. Öte yandan kente hakim nokta olan bin 871 rakımlı Ali Dağı seyir alanına da yüzlerce vatandaş gösteriyi takip etmek için akın etti. Vatandaşlar, çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, gösteriyi daha rahat izleyebilmek için dağa geldiklerini söyledi.

Kayseri’de Solo Türk coşkusu

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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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Kayseri’de Solo Türk coşkusu

Kayseri’de Solo Türk coşkusu
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