Kayseri'de SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri takımı SOLOTÜRK, F-16 savaş uçağıyla Kayseri semalarında nefes kesen bir gösteri sundu.

ERÜ Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen SOLOTÜRK 2018 Kayseri akrobasi gösterisine Vali Süleyman Kamçı'nın yanı sıra, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, ERÜ Rektörü Prof. Dr Muhammet Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven yaptığı konuşmada SOLOTÜRK gösterisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Konuşmanın ardından SOLOTÜRK'ün akrobasi gösterisi sunuldu. F-16 savaş uçağıyla gösteri yapan SOLOTÜRK, tabanındaki altın renginde ay yıldız ile Veterinerlik Fakültesi bahçesini bayrakları ile dolduran vatandaşları selamladı. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi. SOLOTÜRK, bu yıl yurt içi ve yurt dışında toplam 47 gösteri uçuşu yapacak.