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Kayseri'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

Kayseri'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bülent B. gözaltına alındı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Propaganda sosyal medya terör

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