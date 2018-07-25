Kayseri'de su taşkını

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak, Çubukharmanı Mahallesi'nde dere yataklarında su taşkınına yol açtı.
Ağcakaya mevkisinde yaklaşık 40 dakika boyunca etkili olan yağış nedeniyle dere yataklarında taşkınlar meydana geldi. Mahalle yolları ile bazı evlerin bahçeleri, taşkınlar nedeniyle çamur, kum ve dağdan gelen kaya parçalarıyla doldu.
Mahalle sakinlerinden Süleyman Akduman, her sene su taşkınlarına maruz kaldıklarını belirterek "Sağanak 40 dakika etkili oldu ve köyümüzde birçok yer zarar gördü. Eğer yağış biraz daha devam etseydi büyük bir afet yaşanabilirdi." dedi.
1999 yılında yaşanan sel baskınında köylerinin büyük zarar gördüğünü ve yetkililer tarafından dere yatağında bulunan evlerin taşınması kararı alındığını ifade eden Akduman, kararın uygulanmasını istediklerini söyledi.
Diğer mahalle sakinleri de sel ve su baskını tehlikesiyle yaşamak istemediklerini, bu nedenle mahallelerinin taşınmasını istediklerini söyledi.
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