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Kayseri'de sucuk yeme yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 15:58 | Son Güncelleme

Erciyes'te "Erciyes'te sucukla patla" sloganıyla sucuk ekmek yeme yarışması düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Erciyes'te sucukla patla" sloganıyla düzenlenen sucuk yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Erciyes AŞ tarafından Tekir Kapı'da düzenlenen etkinlik öncesi, aşçılar tarafından mangalda pişirilen sucuklar yarışmacılara dağıtılırken sucuğun yanında çay ve su da ikram edildi. 10 kişinin mücadele ettiği yarışmada 10 dakikada 8 sucuk ekmek yiyen Ahmet Kütük birinciliği kazandı. Yarışmada Tarık Aydın ikinci, Ömer Faruk Aktan üçüncü oldu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, yaptığı konuşmada, Erciyes Kayak Merkezi'nin ziyaretçi ve aktivite sayısını yükselterek yoluna devam ettiğini söyledi.

Kayak merkezinde sadece kış sporu yapmadıklarını aynı zamanda halkın ilgisini çekecek, kentte sosyal ve kültürel farklılık oluşturacak etkinlikler organize ettiklerini ifade eden Cıngı, şunları aktardı:

"Bugün yapmış olduğumuz yarışmada Erciyes'te sezonun devam ettiğini insanlarımıza duyurduk. Erciyes Dağı, Kayseri'nin en önemli değerlerinden olmasının yanı sıra sucuk, pastırma, çemen gibi bir çok değerimiz de Kayseri'nin asırlardır devam ettirdiği bir gelenek. Fakat Kayseri'nin sucuğu ülkemizde ve dünyada beklediğimiz, istediğimiz yerde değil. Maalesef herhangi bir global markamız yok. Gözlemlediğimizde, Amerika ve Avrupa ülkelerinde yüzyıllardır hamburger ve sosis yeme yarışmaları düzenleniyor. Ben çok iyi bir televizyon izleyicisi olmamama rağmen bunları bir yerde denk geliyor ve izliyorum. Bizim hepsinden çok daha lezzetli ve değerli ürünümüz olmasına rağmen maalesef bu aktivitelerde geri kalıyoruz. Bu iş, Erciyes'e düştü. Hem dağımızı gündemde tutmak hem de sucuk yeme yarışmasını gündeme getirmek için bugün ilkini yaptık. İnşallah bundan sonra da devam edecek."

Yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

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"Erciyes'te sucukla patla" Kayseri sucuk ekmek

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