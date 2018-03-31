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Kayseri'de tabancayla yaralanan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:49 | Son Güncelleme

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tabancayla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Horsana Çayırı mevkisinde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarını alan 112 acil servis ekipleri olay yerine gitti.

Yaralı Deniz Vural'ın (36) hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet deniz vural Kayseri

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