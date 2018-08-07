Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait 4 mezar taşı, göz yaşı şişesi ve içi açılmamış mezarlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesinde, teknik ve fiziki takibe alınan M.E. ve Ç.E'nin kazı yaptıkları evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Roma dönemine ait 4 mezar taşı, gözyaşı şişesi ve içi açılmamış bir çok mezar bulundu.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, kazı yapılan yerde inceleme başlattı.

