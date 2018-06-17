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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 18:29 | Son Güncelleme

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Murat Güney (39) yönetimindeki 06 GLF 93 plakalı, Bayram Altan (39) idaresindeki 79 DV 445 plakalı ve Göksel Yıldız'ın (38) kullandığı 44 KV 706 plakalı otomobiller Çomaklı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki 7 kişi, ambulanslarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Aziz Taner (55), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü 9 yaralı Kayseri trafik kazası

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