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Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile seyir halindeki başka bir otomobilin çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile seyir halindeki başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 38 D 9700 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 38 DB 960 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de devrildi.

Kazada, Aydemir Özerdem, Muhammet Özsoy ve Soner Polat yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Özsoy'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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kırmızı ışık trafik kazası yaralı

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