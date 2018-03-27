Kayseri'de trafik kazası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bünyan ilçesinden Kayseri istikametine seyreden, özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın kullandığı 06 SD 947 plakalı araç, Bünyan kavşağında şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araç sürücüsü Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta bulunan yaralılar uzman çavuş M.C.K. ve T.T. Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesine kaldırıldı.
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