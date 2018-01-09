Kayseri’de trafik levhalarını söküp, yol kenarına attılar

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yol güzergahında bulunan trafik levhalarının bulundukları yerden sökülüp, yol kenarına atılması tepki topladı.
Develi ilçesine bağlı olan Küçük Künye Mahallesi'ne giden yol üzerinde bulunan trafik işaret levhaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldüğünü gören bazı kişiler kamu malına zarar verildiği gibi yol güvenliği hiçe sayıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Trafik levhaları konusunda bölgede sık sık benzer durumlarla karşılaştıklarını kaydeden bazı mahalle sakinleri trafik levhalarının bazı noktalarda yolu daralttığını öne sürdü. Mahalle sakinleri, şu görüşleri savundu:
"Traktör gibi yüklü araçlar yolda ilerlerken bazı noktalarda yol dar olduğu için araçlar trafik levhalarına sürtünüyor. Bunun yanında yine 2 araç yolda yan yana ilerlerken ya da karşılaşırken geçişlerde levhalara çarpabiliyor, sürtünebiliyor. Trafik levhalarını bulundukları yerden araçları zarar gördüğü için sinirlenip, söken sürücüler de var. Başka yere gelişi taşıyan da var. Bunun yanında durduk yere levhalara zarar verenler de var."
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