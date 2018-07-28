Kayseri'de Ülkü Ocakları'ndan 'askıda ekmek' kampanyası

TOMARZA (Kayseri) (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı ihtiyaç sahiplerine yönelik 'askıda ekmek' kampanyası başlattı.

Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Demirezen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine ilçede 'askıda ekmek' kampanyası başlatıklarını söyledi. Demirezen, ''Askıda ekmek kampanyasını Tomarza ilçemizde de başlatmanın sevinci içindeyiz. Sizlerin vasıtası ile Tomarzalı kardeşlerimizden bu kampanyaya destek olmalarını rica ediyorum. İhtiyacı olmayan vatandaşlarımız gönüllerinden ne kopuyorsa 1-2 ekmek alarak askıda ekmek kampanyamıza destek olabilirler" dedi.

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