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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:22 | Son Güncelleme

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 30 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden S.E, E.Y, O.G, F.A, T.E, V.B, O.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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11 gözaltı Kayseri uyuşturucu operasyonu

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