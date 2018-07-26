Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede belirlenen 5 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.
Operasyonda 4 fişek metamfetamin, iki tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.
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