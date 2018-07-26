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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:08 | Son Güncelleme

Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede belirlenen 5 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Operasyonda 4 fişek metamfetamin, iki tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
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