HABER

Kayseri'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Bir binanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ (A) - Kayseri'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada dumandan etkilenen 3 bina sakini, ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Bina sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın, çatı katında hasara neden oldu.

Öte yandan, bazı bina sakinleri geç geldiklerini iddia ettikleri itfaiye ekipleriyle tartıştı.

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü
Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti (2)Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri yangın

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.