Kayseri'de yangın

KAYSERİ (A) - Kayseri'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada dumandan etkilenen 3 bina sakini, ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
Bina sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangın, çatı katında hasara neden oldu.
Öte yandan, bazı bina sakinleri geç geldiklerini iddia ettikleri itfaiye ekipleriyle tartıştı.
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