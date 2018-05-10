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"Kayseri'de yeni bir üniversiteye ihtiyaç vardı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven: - "ERÜ'nün yaklaşık 65 bine yaklaşan bir öğrenci sayısı olduğu için daha fazla büyüme ihtimali yoktu. Kayseri'de yeni bir üniversiteye ihtiyaç vardı"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısıyla ilgili, "ERÜ'nün yaklaşık 65 bine yaklaşan bir öğrenci sayısı olduğu için daha fazla büyüme ihtimali yoktu. Kayseri'de yeni bir üniversiteye ihtiyaç vardı." dedi.

Erciyes Teknopark'taki bir programa katılan Güven, TBMM'de kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de yüksek öğretimde 7 milyondan fazla öğrenci olduğunu belirten Güven, şöyle konuştu:

"Kayseri'nin nüfusunu 1 milyon 200 bin kabul edersek bu öğrenci pastasından yüzde 10 kadar öğrenci çekmesi lazım. Bu da yaklaşık 100-120 bin civarında öğrenci ediyor. Kayseri'deki üç üniversitenin toplam öğrenci sayısı 70 bini bulmuyor. Kayseri'deki öğrencilerin sayısını arttırmak için iki yolunuz var. Ya öğrenci sayısını arttıracaksınız ya da yeni bir üniversite kuracaksanız. ERÜ'nün yaklaşık 65 bine yaklaşan bir öğrenci sayısı olduğu için daha fazla büyüme ihtimali yoktu. Kayseri'de yeni bir üniversiteye ihtiyaç vardı. Devletin, 2-3 yıldan beri 50 binin üzerinde öğrenci nüfusu olan üniversitelerin, 50 binin altına inmesi ile ilgili çalışması vardı. Şu anda bizden fakülteye dönüşmüş olan bir yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulu yeni kurulacak üniversiteye devredilmiş oldu. Bu devirle yaklaşık 12-13 bin civarından bir öğrenci geçişi olacak. Mevcut öğrenciler açısından bir şey değişmiyor. Diplomayı ister Erciyes Üniversitesi isterlerse yeni kurulmuş üniversitelerinden alacaklar. Öğrenci açsından çok bir şey değiştirmeyecek. Sadece akademisyenlerin aidiyet açısından bir değişiklikleri olacak. Üniversite, şehir merkezinde kuruldu."

Rektör Güven ayrıca dünyada çeşitli üniversitelerin de bölündüğünü kaydetti.

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