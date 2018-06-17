Kayseri’de zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'nin Develi ilçesi Çomaklı kavşağında, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Aziz Taner (55) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Develi ilçesi Çomaklı kavşağındaki kazada, Murat Güney (39) yönetimindeki 06 GLF 93 plakalı otomobil ile Bayram Altan (39) idaresindeki 79 DV 445 otomobil ve Göksel Yıldız (38) yönetimindeki 44 KV 706 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışan araçlardan 2'si tarlaya savruldu. Kazada Arzu Batı (35), Saniye Sert (37), Rabia Batı (45), Tugba Güney (30), Seval Altan (33), Aziz Taner (58), Atıf Karaduman (55) ile 3 aracın sürücüleri yaralandı. Ağır yaralı Aziz Taner kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılardan 2'sini de durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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