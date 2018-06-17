HABER

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesi Çomaklı kavşağında, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Aziz Taner (55) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı Develi ilçesi Çomaklı kavşağındaki kazada, Murat Güney (39) yönetimindeki 06 GLF 93 plakalı otomobil ile Bayram Altan (39) idaresindeki 79 DV 445 otomobil ve Göksel Yıldız (38) yönetimindeki  44 KV 706 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışan araçlardan 2'si tarlaya savruldu.

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'nin Develi ilçesi Çomaklı kavşağında, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Aziz Taner (55) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Develi ilçesi Çomaklı kavşağındaki kazada, Murat Güney (39) yönetimindeki 06 GLF 93 plakalı otomobil ile Bayram Altan (39) idaresindeki 79 DV 445 otomobil ve Göksel Yıldız (38) yönetimindeki 44 KV 706 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışan araçlardan 2'si tarlaya savruldu. Kazada Arzu Batı (35), Saniye Sert (37), Rabia Batı (45), Tugba Güney (30), Seval Altan (33), Aziz Taner (58), Atıf Karaduman (55) ile 3 aracın sürücüleri yaralandı. Ağır yaralı Aziz Taner kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılardan 2'sini de durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.
FOTOĞRAFLI

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralıKayseri’de zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralıKayseri’de zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralıKayseri’de zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Yenikapı miting alanının havadan fotoğraflarıYenikapı miting alanının havadan fotoğrafları
Süleyman Demirel, kabri başında anıldıSüleyman Demirel, kabri başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.