HABER

Kayseri'deki "Çiftlik Bank benzeri" firmaya operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 00:43 | Son Güncelleme

Anadolu Farm şirketinin gözaltına alınan 3 yöneticisi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürleri V.M. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkezi Kayseri'de bulunan firma hakkında Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) rapor hazırlanmış, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu ve 44 bin civarında üyesi bulunduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda firmanın banka hesaplarına bloke konulmuş, firmadan hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

İstanbul ve Ankara'da hareketlilik! Gözaltılar varİstanbul ve Ankara'da hareketlilik! Gözaltılar var
Ankara'da operasyon!Ankara'da operasyon!
Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgunÇiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Farm Kayseri operasyon

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Boluspor 6 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Boluspor 6 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Türkiye 1 - 0 İrlanda Cumhuriyeti (Maç özeti)

Türkiye 1 - 0 İrlanda Cumhuriyeti (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de 30 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de 30 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.