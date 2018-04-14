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Kayseri'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Arazisine hafriyat döktüğü iddiasıyla kepçe operatörünü öldüren muhtar tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arazisine hafriyat döktüğü iddiasıyla bir kişiyi tabancayla öldüren mahalle muhtarı tutuklandı.

Arazisine inşaattan çıkan hafriyatı döken kepçe operatörü Erhan Emektar'ı (35) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Talas ilçesinde bir mahallenin muhtarı Sezgin E'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen Sezgin E, mahkemece tutuklandı.

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adliye Emniyet mahkeme Talas

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