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Kayseri'deki eski oda başkanının yargılandığı FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:41 | Son Güncelleme

Savcı, eski Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Hiçyılmaz ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, Bilal Karakuş ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi eski başkanı ve aynı zamanda KTO'nun eski başkan yardımcısı Celal Hasnalçacı tanık olarak dinlendi.

Savcı mütalaasında, sanık Hiçyılmaz'ın 2013 yılında gerçekleştirilen oda başkanlığı seçiminde, kapatılan GESİAD yönetimi ve iş adamları tarafından dekteklenmesi, örgüt üyesi iş adamlarının sanığın kazanması için seferber olması, sanığın örgütün toplantılarına katılması, eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'in ifadesinde, sanığın örgüt bağlantısı nedeniyle başkanlığına karşı çıktığını belirtmesi, sohbet imamlarının "Pensilvanya'dan destek geldi" yönündeki beyanları, sanığın oda başkanı seçildikten sonra GESİAD'dan birçok kişiyi odaya meclis başkanı ve yönetici olarak alması ve MASAK raporları nedeniyle, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Hiçyılmaz, esasa ilişkin savunmasında, savcının mütalaasına katılmadığını söyledi.

2013 yılında yapılan oda seçimlerinin başında GESİAD'ın kendisine destek vermediğini ve bu dönemde kendi adayını çıkardığını anımsatan Hiçyılmaz, daha sonra yalnız kalan derneğin seçime yakın bir zaman kala kendisine destek verdiğini öne sürdü.

O dönemde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti ve sivil toplum kuruluşlarının isteği ve desteğiyle oda başkanlığı için aday olduğunu öne süren Hiçyılmaz, şunları söyledi:

"O örgütün üyesi olsam, GESİAD'ın beni desteklemesi gerekmez mi? Örgüt bu seçimlerde bana destek vermiş olsa, bu derneğin de başından itibaren bana destek vermesi gerekiyordu. Daha sonra kulağıma gelen duyumlara göre bunlar, 'Mahmut Hiçyılmaz ile seçime girelim. Meclis başkanlığı ve yönetimi aldıktan sonra kendisine yol verelim.' demişler. Bu nedenle seçime yakın bana destek verdiler. 17-25 Aralık'tan sonra, odada bulunan örgüt mensuplarına karşı güçlü bir mücadele verdim. Bana karşı agresif tavırlar sergileyen meclis başkanı firari İlhan Miraboğlu'nun yaşanan bir tartışmadan sonra ayrılmasının ardından geri dönmesini engelledim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Eski KTO Mahmut Hiçyılmaz FETÖ/PDY davası

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