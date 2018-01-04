Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında karar

Kapatılmadan önce Melikşah Üniversitesindeki Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı görevi nedeniyle örgütle irtibatlı iki derneğe de üye olduğunu savunan Eksik, beraati ve tahliyesini talep etti.

Sanıklardan Eksik, ByLock'a 823 kez bağlandığının belirlendiğinin hatırlatılması üzerine söz konusu programı indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Kapatılan Melikşah Üniversitesinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olarak görev yapan sanık Yakub Eksik, tutuklu bulunduğu İskenderun Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar esnaf Suat İl, eski öğretmen Selim Osmanoğlu, eski yurt müdürü Ramazan Çadırcı ile tutuksuz sanıklar eski öğretmen Nilüfer Osmanoğlu, Bilal Soysal, Kimse Yok mu Derneği Kayseri Denetim Kurulu Üyesi Adem Ceren ve Pınar Temur ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan İl de ByLock tespit edilen iki hattının şirkete ait olduğunu, hatlardan sadece birisini kullandığını söyledi. Programı K.F'nin telefonuna indirdiğini iddia eden İl, programı örgütün amaçları doğrultusunda değil, tamamen iş amaçlı kullandığını ileri sürdü.

- Eski öğretmen çiftten ByLock savunması

Eski öğretmen çiftten Selim Osmanoğlu da 90 ByLock bağlantısı tespit edilen hattın kendisine ait olduğunu söyledi. Kullandığı cihazın akıllı telefon olmadığını öne süren Osmanoğlu, bu programı indirmediğini ve kullanmadığını savundu.

2012 yılında Bank Asya'da hesap açtırdığını, çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle Kilis'teki evini 105 bin liraya satarak Kayseri'ye geldiklerini ve parayı da bu bankaya yatırdığını anlatan sanık Osmanoğlu, kendi hesabındaki 60 bin, eşinin hesabında bulunan 80 bin liranın, örgütün emir ve talimatı doğrultusunda yatırılan para olmadığını savundu.

Osmanoğlu, bankaya kayyum atandıktan sonra devlete geçtiği için hesabını kapatmadığını söyledi.

Sanık Nilüfer Osmanoğlu da hattında tespit edilen ByLock'u indirmediğini ve kullanmadığını, Bank Asya'daki hesabıyla ilgili de bilgisinin olmadığını, konayla eşinin ilgilendiğini savundu.