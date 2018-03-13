Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine destek amaçlı toplantı yaptıkları iddiasıyla 3'ü tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muaz Biçer, Hanifi Yılmaz ve İbrahim Şencan ile tutuksuz yargılanan Altan A, Hacı Ali D, Fuat G, Mustafa A, Mahmut A, Mehmet A, Selçuk A, Ali K. ve İhsan Y. ile avukatları katıldı.
Mütalaasında, tutuklu sanıklar Biçer ve Yılmaz'ın, örgütün kurumlarında çalıştıklarını ve örgütten aldıkları talimatla esnaf olan diğer sanıkları yönlendirdikleri gerekçesiyle tutukluluklarının devamını isteyen savcı, sanık Şencan'ın ise hakkında verilecek hükümle birlikte tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti tarafından tutukluluğa yönelik söz verilen sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Uzun süredir tutuklu olduklarını belirten sanıklar, tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan tutuklu bulunanların mevcut durumunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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