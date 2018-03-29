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Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Y, Semra Ş. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Hüseyin Y. ile Semra Ş, tutuklandı. M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan S.Ş. de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kayseri tutuklama

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