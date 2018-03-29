Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Y, Semra Ş. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Hüseyin Y. ile Semra Ş, tutuklandı. M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı operasyonda gözaltına alınan S.Ş. de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.
Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!
FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!
Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum