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Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

"ByLock" kullanıcısı oldukları ileri sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.V. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY

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