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Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

Örgütün hücre evinde yakalanan "asker imamı" tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün astsubaylardan sorumlu "asker imamı" olduğu belirlenen ve hücre evinde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreste gözaltına alınan S.O'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Örgütün astsubaylardan sorumlu "asker imamı" olduğu belirlenen ve daha önce (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinde çalıştığı tespit edilen S.O. dün yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri İmam FETÖ/PDY Savcılık Terörle Mücadele

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