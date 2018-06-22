Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün astsubaylardan sorumlu "asker imamı" olduğu belirlenen ve hücre evinde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreste gözaltına alınan S.O'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Örgütün astsubaylardan sorumlu "asker imamı" olduğu belirlenen ve daha önce (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinde çalıştığı tespit edilen S.O. dün yakalanmıştı.
Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor
FT: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Sahte profesör skandalında yeni gelişme! Ölümler araştırılıyor
Seçimi kana bulayacaklardı! Ankara'da DEAŞ operasyonu
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
'Türkiye'nin Maldivleri' 500 bin turist bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum