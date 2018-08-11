KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Her yıl yüz binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, özellikle yeni açılan diğer illerdeki hayvanat bahçeleri için "üretme çiftliği" niteliğinde. Son bir yılda farklı türlerden yaklaşık 300 hayvan, buradan Türkiye'nin değişik bölgelerindeki hayvanat bahçelerine gönderildi.
Kentte 2013 yılında kurulan ve 160 türde yaklaşık 2 bin hayvanı bünyesinde barındıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, üretim kaynaklı yavru hayvan çalışmalarına hız verdi.
Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde her ay farklı türden çok sayıda yavru gözlerini dünyaya açıyor. Hayvanat bahçesinin bazı "sakinleri" daha sonra Türkiye'nin değişik bölgelerinde yer alan hayvanat bahçelerine gönderiliyor. Son bir yılda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden aralarında yeni açılanların da bulunduğu başka hayvanat bahçelerine gönderilen hayvan sayısı 300'ü buldu.
Türkiye'nin en donanımlısı olarak gösterilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bile hayvan temin eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden Sivas, Yozgat, Kırşehir gibi çevre illerin yanı sıra Kocaeli, Antalya ve Ankara'ya da çok sayıda hayvan gönderildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin sorumlu veteriner hekimi Levent Taflıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılından beri faaliyette bulunan hayvanat bahçesinin misafirlerini ağırlamanın yanında hayvan üretimi de yaptığını söyledi.
- "Hayvanat bahçelerine hibe ediyoruz"
İç Anadolu Bölgesi'nde önemli bir hayvan potansiyeline sahip hayvanat bahçesi olduklarını belirten Taflıoğlu, şunları kaydetti:
"Hayvanat bahçemizde üretim kaynaklı olarak yavrularımızı çoğalttık. Türkiye genelinde yeni yeni kurulan hayvanat bahçeleri var. Özellikle komşu vilayetlerimizden Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvanat bahçelerine hibe ediyoruz. Bunun yanında Kocaeli, Antalya, Ankara gibi illerle de takas yoluyla hayvan değişimi oldu. Farklı hayvanat bahçelerine yaklaşık 300 civarında hayvan gönderimi gerçekleştirildi. Genel olarak diğer hayvanat bahçelerimize hayvan gönderiyoruz. En donanımlı hayvanat bahçesinin bulunduğu Gaziantep'e bile hayvan gönderimini gerçekleştirdik."
Bu yönleri ile Türkiye'deki birçok hayvanat bahçesinden ayrıldıklarını vurgulayan Taflıoğlu, "Sadece insanların gelip hayvanları ziyaret ettiği bir merkez değiliz. Aynı zamanda üretime önem vererek kurulan yeni hayvanat bahçelerine hayvan sağlıyoruz. Bu konuda Türkiye'de önemli bir yere sahibiz." ifadelerini kullandı.
Taflıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bundan sonra da hayvan üretiminin hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.
İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'
Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!
Muharrem İnce: Yarın çok geç olabilir!
Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum