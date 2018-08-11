KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Her yıl yüz binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, özellikle yeni açılan diğer illerdeki hayvanat bahçeleri için "üretme çiftliği" niteliğinde. Son bir yılda farklı türlerden yaklaşık 300 hayvan, buradan Türkiye'nin değişik bölgelerindeki hayvanat bahçelerine gönderildi.

Kentte 2013 yılında kurulan ve 160 türde yaklaşık 2 bin hayvanı bünyesinde barındıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, üretim kaynaklı yavru hayvan çalışmalarına hız verdi.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde her ay farklı türden çok sayıda yavru gözlerini dünyaya açıyor. Hayvanat bahçesinin bazı "sakinleri" daha sonra Türkiye'nin değişik bölgelerinde yer alan hayvanat bahçelerine gönderiliyor. Son bir yılda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden aralarında yeni açılanların da bulunduğu başka hayvanat bahçelerine gönderilen hayvan sayısı 300'ü buldu.

Türkiye'nin en donanımlısı olarak gösterilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bile hayvan temin eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden Sivas, Yozgat, Kırşehir gibi çevre illerin yanı sıra Kocaeli, Antalya ve Ankara'ya da çok sayıda hayvan gönderildi.