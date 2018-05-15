KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde parçalanmış cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan eski sevgili ile erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Kara ve Gonca Bozoğlu, maktul Bülent Öztürk'ün annesi, babası ve kardeşleri ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık 2 çocuk annesi Bozoğlu, önceki savunmalarını tekrar etti. Bozoğlu, "Söylediklerimin hepsi gerçektir. Böyle olsun istemedim. Pişmanım, adaletinize güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Yusuf Kara da pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Bozoğlu ve Kara'ya, "fikir ve eylem birliği içerisinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşma salonunda bulunan maktul yakınları, kararı alkışlayarak, "Allah razı olsun hakim bey." dedi.

- Olay

Develi'de geçen yıl Bülent Öztürk'ün ailesi, oğulları kaybolduğu için polise başvurmuş, aramalara rağmen sonuç alınamayınca İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kurulmuştu.

Öztürk'ün, bir kadınla ilişkisi olduğu yönünde verilen bilgiyi değerlendiren ekipler, Gonca Bozoğlu'na ulaşmıştı. Kadının evindeki incelemede Öztürk'ün kan izine rastlamış, Bozoğlu'nun erkek arkadaşı Yusuf Kara ise Öztürk'ün parçalanmış cesedini taşırken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan Bozoğlu ve Kara tutuklanmıştı.

