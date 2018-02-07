Kayseri'deki silahlı banka soygunu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştirdikten sonra kaçan zanlı yakalandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir banka şubesinden silah tehdidiyle 68 bin lira alarak kaçan zanlının yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Plakasının sahte olduğu belirlenen hafif ticari araçla olay yerinden kaçan zanlı, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından yakalandı. Kimliği henüz açıklanmayan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kar maskesiyle girdiği banka şubesinde, yanındaki tabancayla tehdit edip silahını aldığı güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren zanlı, daha sonra veznedarı silahla tehdit ederek 68 bin lirayı aldıktan sonra yaya olarak kaçmış, güvenlik görevlisinden aldığı tabancayı bir inşaat alanına attıktan sonra sahte plakalı olduğu belirlenen beyaz renkli hafif ticari araca binerek uzaklaşmıştı.