HABER

Kayseri'deki terör örgütü propagandası operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan İlyas S. ve Erbil U. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ö, Remzi A, Selman T, Süleyman Y, Ali Ü. ve Ercan T. ise adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilenlere yönelik 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, 2 av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ile bin 185 fişek ele geçirilmişti.

59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!
Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!
Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri PKK/KCK/PYD-YPG Propaganda terör Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.