Kayseri'deki terör örgütü propagandası operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan İlyas S. ve Erbil U. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ö, Remzi A, Selman T, Süleyman Y, Ali Ü. ve Ercan T. ise adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyadan terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilenlere yönelik 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, 2 av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ile bin 185 fişek ele geçirilmişti.
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