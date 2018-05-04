Kayseri'deki terör saldırısı

GAZİANTEP (AA) - Kayseri'de, 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin de yaralandığı terör saldırısında olayı gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Gaziantep'te yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt mensubunun Gaziantep'te olduğunu tespit etti.

Terör saldırısını gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilerek Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırılan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

