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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan S.E, E.Y, O.G, F.A, T.E, V.B, O.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda, 11 zanlı gözaltına alınmış, 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlıların adreslerinde, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 30 mermi ele geçirilmişti.

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adliye gözaltı narkotik uyuşturucu

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