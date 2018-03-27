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Kayseri’den Halep’e 14 tır yardım malzemesi daha gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Halep’e yönelik başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 14 yardım tırı daha gönderildi.Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından ’Halep’te insanlık ölmesin’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde bugün gönderilen 14 tır yardım malzemesi ile beraber 1 sene içerisinde gönderilen tır sayısı 349 oldu.

Kayseri’den Halep’e 14 tır yardım malzemesi daha gönderildi

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Halep’e yönelik başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 14 yardım tırı daha gönderildi.
Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından ’Halep’te insanlık ölmesin’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde bugün gönderilen 14 tır yardım malzemesi ile beraber 1 sene içerisinde gönderilen tır sayısı 349 oldu. Yardım tırlarının uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, Kayserililere teşekkür etti. Güven, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2016 yılının Mart ayında başlattığımız yardım kampanyaları ile Kayseri’den 2 sene içerisinde 11 milyon 892 bin TL tutarındaki 349 tırımızı Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye gönderdik. Böylece bugüne kadar, 175 tır un, 93 tur muhtelif gıda, 7 tur çocuk mama ve bakım malzemesi, 10 tır kömür, 3 tır soba, 36 tur barınma malzemesi, 2 tır mutfak malzemesi, 19 tır giyim eşyası ve 4 tır temizlik malzemesi olmak üzere 11 milyon 892 bin TL değerinde 349 tır yardım malzemesini bölgeye göndermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından tırlar Halep’e uğurlandı.

Kayseri’den Halep’e 14 tır yardım malzemesi daha gönderildi

Kayseri’den Halep’e 14 tır yardım malzemesi daha gönderildi

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