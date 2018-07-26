Kayseri'den ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'den hac görevi için bu yıl kutsal topraklara giden ilk kafileden oluşan 336 kişi dualarla yolcu edildi. İl Müftüsü Şahin Güven, hacı adaylarına alışveriş yaparak, zaman kaybetmemelerini, vakitlerini ibadetle geçirmelerini söyledi.

Kayseri'den hac görevini yerine getirmek için uçakla Suudi Arabistan'a giden 336 kişilik ilk kafile dualarla Medine'ye uğurlandı. Ayşe- Ahmet İnci Camisi önünde gerçekleşen hacı adaylarını uğurlama törenine İl Müftüsü Şahin Güven, Kocasinan Müftüsü Yahya Çankaya, din görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.

'KAYSERİ'DEN BİN 636 KİŞİ HACCA GİDECEK'

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, hacı adaylarının çıkmış olduğu yolculuklarının hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "2018 hac organizasyonunda Kayseri'den 1'inci ve 2'nci kafilelerimizi inşallah bu gece yolcu edeceğiz. 2 kafile ve 2 bayan irşad görevlisi hoca hanım ile 8 din görevlisi ile hacı adaylarımıza hizmet edeceğiz. 12 görevlimiz ile birlikte 336 hacı adayımızı bugün şehrimizden yolcu edeceğiz. 2018 yılı hac organizasyonu nedeniyle Kayseri'den toplam bin 636 hacı adayımız görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek. Ülkemizin toplam kontenjanı ise 80 bin hacı adayından oluşuyor. Bugün uğurladığımız kafilelerimiz inşallah 7 Eylül günü hayırlısıyla yurda dönecekler. Sizler kutsal yolun yolcularısınız. Manevi olarak duygu yüklüsünüz. Çıkmış olduğunuz yolculuk hayatınızın en önemli yolculuğu. Ülkemizden çok fazla hacca gitmek isteyen vatandaşımız var. Ancak Suudi Arabistan ve hac ibadetinin yapıldığı Mekke şehrinin şartları belirli sayıda insan kabul etme şartı olduğu için mecburen kota uygulanıyor. Allah hacca gitmek isteyen tüm kullarına nasip eylesin" diye konuştu.

Gençlere erken yaşta hacca gitmeleri önerisinde de bulunan Müftü Güven, "Genelde ülkemizde belirli bir yaşın üstündekiler hacca gitme isteğinde bulunuyorlar. Gençken hacca başvurmakta fayda var" dedi.

'ALIŞVERİŞ YAPMAYIN, İBADETE ZAMAN AYIRIN'

Hacı adaylarının alışveriş yerine vakitlerini ibadetle geçirmeleri gerektiğine de vurgu yapan Güven, "Bir alışveriş yapacaksanız, bunlar hurma ve zemzem olmalı. Bunun dışında istediğiniz bir şey varsa Kayseri'den veya ülkemizin farklı yerlerinden hediyelik eşyaları alabilirsiniz. Ülkemizde her şey var. Hem kaliteli ürün almış olursunuz hem de harcayacağınız paralar ülkemize kalmış olur. Oradan Çin malı ürünler getiriyorsunuz çoğu yolda bozuluyor. Benim görevim sizin işinize karışmak değil. Ama oradaki ibadete zaman ayırma konusunda sorun yaşıyorsunuz. Bir vakit namazını, Kabe'de ve Mescid-i Nebevi'de kılamadığınız zaman siz kayıptasınız. Özellikle hanım kardeşlerimize söylüyorum. Alışverişe vakit ayırmayın. Zamanlarınızı israf etmeyin. Orada asıl olan ibadettir" ifadelerine yer verdi.

10 yıldır hacı olmayı beklediğini ifade eden Ümmügülsüm Sümer (66), "İlk defa gidiyorum. Büyük bir mutluluk hissediyorum. Allah her kuluna bu hayırlı yola gitmeye nasip etsin. Bu yola kavuşturan rabbime şükürler olsun" dedi.

Hacca gideceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Ahmet Kaçar (64) ise, "10 yıl bekledim. İnşallah hayırlı yola gideceğiz. Orada bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Allah herkese oraları görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, yeğenlerim ve 4 torunum yolcu etmeye geldi" diye konuşurken, eşi Aysel Kaçar (64) ise gözyaşlarını tutamayarak, " Bunlar sevinç gözyaşları, 10 yıldır bekliyordum. Darısı gitmeyenlere olsun" dedi.

Eşi ile birlikte 8 yıl önce kura için yazıldıklarını ifade eden Muammer Ablacı (76), "Eşimle birlikte yazıldık. 8 yıldır bugünü bekliyordum. O, vefat etti. Gidemedi. Kutsal topraklarda ona da dua edeceğim. Allah herkese güle güle gitmeyi nasip eylesin" diye konuştu.

10 YILDIR KURADA ÇIKMADI

Yakınlarını kutsal topraklara uğurlayanlar arasında yıllardır gitmek isteyip kurada ismi çıkmayanla da vardı. 10 yıldır kurada isminin çıkmamasından dert yakınan emekli memur Mustafa Yaşar (56), "Kardeşimi uğurlamaya geldim. 10 yıldır bekliyorum kura çıkmıyor. Kısmet olmadı. Yetkililer 10 yılı dolduranlara öncelik tanısınlar. Kardeşim yazılalı 6 sene oldu, 6 senede haccı çıktı. 10 yılı dolduranlara bir çözüm bulsunlar. Ömrümüz var mı bilinmez. Bu konuda çok muzdaribim" dedi.

Protokol konuşmaları ve dua yapılmasının ardından Kayseri'den kutsal topraklara gidecek ilk kafile otobüslerle havaalanına, ardından da Medine'ye uğurlandı. Kayseri Havalimanından Medine'ye direk uçuşun sağlanacağı öğrenilirken, hacı adaylarının Medine'de 5 gün kalacağı ve ardından Mekke'ye geçeceği bildirildi.