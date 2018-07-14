Kayseri'den Suriyelilere 10 tır yardım

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "Yükümüz Kardeşlik" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 10 tır Suriye'ye uğurlandı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince düzenlenen kampanyada toplanan malzemelerin gönderilmesi dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı otoparkında tören düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, törende yaptığı konuşmada, yardımlaşmanın önemini anlattı.

Türk milletinin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirten Martı, "Yardımda bulunan bütün iyiliksever, hayırsever, gönlü zengin insanlara teşekkürü bir borç biliyorum. Alicenap milletimizin ırkına, dinine, diline, rengine bakmaksızın dünya üzerinde mağdur ve mazlum kim varsa onun yanında olmak için gayret gösterdiğinin bir nişanesi, bir şahididir bu tırlar. Cenabıhak bizim milletimizin varlığını, birliğini, dirliğini daim eylesin, yeryüzündeki mazlumların umudu olmaya devam edelim." dedi.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven de hayırseverliği ile ön plana çıkan Kayseri'de düzenlenen çeşitli kampanyalarla bugüne kadar Suriye'deki savaş mağduru insanlara yardım eli uzatıldığını söyledi.