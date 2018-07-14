HABER

Kayseri'den Suriyelilere 10 tır yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

"Yükümüz Kardeşlik" kampanyası kapsamında toplanan 10 tır ihtiyaç malzemesi, Suriye'ye gönderildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "Yükümüz Kardeşlik" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 10 tır Suriye'ye uğurlandı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince düzenlenen kampanyada toplanan malzemelerin gönderilmesi dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı otoparkında tören düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, törende yaptığı konuşmada, yardımlaşmanın önemini anlattı.

Türk milletinin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirten Martı, "Yardımda bulunan bütün iyiliksever, hayırsever, gönlü zengin insanlara teşekkürü bir borç biliyorum. Alicenap milletimizin ırkına, dinine, diline, rengine bakmaksızın dünya üzerinde mağdur ve mazlum kim varsa onun yanında olmak için gayret gösterdiğinin bir nişanesi, bir şahididir bu tırlar. Cenabıhak bizim milletimizin varlığını, birliğini, dirliğini daim eylesin, yeryüzündeki mazlumların umudu olmaya devam edelim." dedi.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven de hayırseverliği ile ön plana çıkan Kayseri'de düzenlenen çeşitli kampanyalarla bugüne kadar Suriye'deki savaş mağduru insanlara yardım eli uzatıldığını söyledi.

Kampanya boyunca 414 tır yardım malzemesi gönderdiklerini kaydeden Güven, şöyle konuştu:

"Bugün de 9 tır un, bir tır bakliyat ve ayakkabı gönderiyoruz. Bu 10 tırla birlikte 2016'dan bu tarafa Kayseri'den bölgeye giden yardım tırı sayısı 424'e ulaşacak. Bu yardımları Diyanet Vakfının alanlardaki temsilcileriyle görüşerek hangi bölgede ihtiyaç varsa o bölgeye gönderiyoruz. Özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin bir nebze hayatlarını bu yardımlarla kolaylaştırabiliyorsak ne mutlu bizlere. Rabbim bu yardımlara katkı sağlayanlardan razı olsun."

Konuşmaların ardından Müftü Güven tarafından yapılan duadan sonra un, bakliyat ve ayakkabı yüklü 10 tır Suriye'ye doğru yola çıktı.

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Kadınlar lösemili çocuklar için bez bebek ördüKadınlar lösemili çocuklar için bez bebek ördü
15 Temmuz şehidinin eşi, o gece yaşadıklarını anlattı15 Temmuz şehidinin eşi, o gece yaşadıklarını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Suriye TIR yardım

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama!

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayvan barınağında kahreden görüntü!

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Kediciklere aynı doktor estetik yapmış!

Kediciklere aynı doktor estetik yapmış!

Küçük çocuğu ailesinden bu korkunç kaza ayırdı!

Küçük çocuğu ailesinden bu korkunç kaza ayırdı!

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

İstanbul'da '15 Temmuz' operasyonu! PKK'lı teröristler eylem hazırlığındaydı

İstanbul'da '15 Temmuz' operasyonu! PKK'lı teröristler eylem hazırlığındaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.