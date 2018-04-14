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Kayserigaz Tomarza yatırımı ile ilçe planlarını sonlandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından temeli atılan Tomarza doğalgaz hattının, Kayserigaz olarak ilçelere planlanan en son yatırım olduğunu söyledi.Tomarza’ya yapılacak olan yatırım maliyetinin; 4 buçuk milyon tutarındaki yüzey kaplama işinin Belediye tarafından sağlanması suretiyle, toplamda 26 milyon TL olduğunu belirten Akdağ, ilk etapta imara açık beş mahalleye hizmet götürüleceğini ifade etti.

Kayserigaz Tomarza yatırımı ile ilçe planlarını sonlandırıyor

Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından temeli atılan Tomarza doğalgaz hattının, Kayserigaz olarak ilçelere planlanan en son yatırım olduğunu söyledi.

Tomarza’ya yapılacak olan yatırım maliyetinin; 4 buçuk milyon tutarındaki yüzey kaplama işinin Belediye tarafından sağlanması suretiyle, toplamda 26 milyon TL olduğunu belirten Akdağ, ilk etapta imara açık beş mahalleye hizmet götürüleceğini ifade etti. Kayseri Merkez’e 53 kilometre uzaklıkta olan Tomarza’ya, Develi şebekesinden hat çekileceğini kaydeden Akdağ, “Tomarza’nın nüfusu 2017 nüfus sayımına göre 22 bin 408 ve ilçedeki toplam bina sayısı 2 bin 989. Bunun yanı sıra ilçede 54 mahalle var. Biz ilk etapta, Cumhuriyet, Kurtuluş, Sarı Mehmetli, Yavuz Selim ve Yeni Mahalleyi gazlayacağız. Ardından imar planları açıldıkça hattımız genişleyecek. İlçeye en yakın şebekemiz Develi’de. Develi’den Tomarza’ya 36 kilometrelik alanda 12 çelik boru doğalgaz götüreceğiz. Ancak sokak aralarında yapacağımız çalışmalarla buradaki hattın uzaklığı 80 kilometreye ulaşacak” diye konuştu.

Önce hizmet sonra abonelik
Vatandaşlar abone olsun ya da olmasın, tüm binalara doğalgaz servis kutularının yerleştirileceğini dile getiren Akdağ, ilçeye 2 istasyon ve kritik noktalara da 6 vana yerleştirileceğini söyledi. Tomarza yatırımı ile Kayserigaz’ın ilde yaptığı toplam hat uzantısının 4 buçuk milyon kilometreye ulaşacağını kaydeden Akdağ, “Merkezde 2017 yılı sonu itibariyle 4 milyon 275 bin kilometre hattımız var. Servis kutusu sayısı ise 58 bin 298 adet” dedi.

Tomarza 2019’da doğalgaz kullanabilecek
Tomarza’nın ardından, yeni bir lisans sınırı değişikliğine kadar ilçelerdeki yatırım planlarının sonlandırılacağını ifade eden Akdağ, üç ay içinde bitirilmesi planlanan şebekenin ardından, ilçenin 2019 yılında doğalgaza kavuşacağını sözlerine ekledi.

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