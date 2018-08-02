Kayserili Ayşegül ile Senegalli Abdoulaye'den evlilik yolunda ilk adım

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de üniversite öğrencisi Ayşegül Kalkan (25), Senegal'den kente gelerek futbolculara tercümanlık yapan Abdoulaye Mballo (26) ile nişanlandı.
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Ayşegül Kalkan ile Kayseri'de futbolculara tercümanlık yapan Senegalli Abdoulaye Mballo, genç kızın kaybolan kimliği sayesinde tanıştı. Birbirlerine âşık olan Kalkan ve Mballo, 1,5 yıllık birlikteliğin ardından nişanlanmaya karar verdi. Evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftin Kayseri'deki nişan törenine, Ayşegül Kalkan'ın yakınları ve Abdoulaye Mballo'nun ülkesinden gelen akrabaları katıldı. Çift ve davetliler, nişan töreninde Ankara havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Abdoulaye Mballo ile tanışmalarını anlatan Ayşegül Kalkan, "Ben kimliğimi kaybettim. Kimliğimi nişanlımın bir arkadaşı bulmuş. Arkadaşı, Erciyes Üniversitesi'nin Afrikalılar whatsapp grubunda paylaşmış. Nişanlım da beni sosyal medya üzerinden bulacağını düşünmüş. Bana mesaj attı, arkadaşı da kimliğimi getirdi. Ben ona teşekkür etmek için çalıştığı yere gittim. Sonra arkadaş olduk ve ardından sevgili olduk, 1,5 yıl sonra da nişanlandık" dedi.
Çok mutlu olduklarını belirten Kalkan, "Farklılıkları renk olarak görüyoruz. 'Rengârenk bir hayatımız var' diyoruz. Aileler önce şaşırdı, sonra kabullendi. Onun ailesi bana 'pupunye' der, Afrika'da 'minnoş' anlamına geliyormuş. Seneye inşallah düğünümüz olacak. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Abdoulaye Mballo de Ayşegül Kalkan ile çok mutlu olduğunu söyledi.
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