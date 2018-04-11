Kayseri’nin en farklı mimarisine sahip camisi resmi açılışa hazır

Kısa bir süre önce ibadete açılan Talas’ın en farklı mimarisine sahip Müşerref-İsmail Yapıcı Cami, çevre düzenlemesi ve müştemilatının yapımı tamamlanarak resmi açılışa hazır hale geldi.
Mülkiyeti Talas Belediyesine ait, yapımını merhum İsmail Yapıcı’nın üstlendiği Müşerref- İsmail Yapıcı Cami hakkında açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, caminin Kayseri’nin en farklı mimarisine sahip yapı olduğunu söyledi. Başkan Palancıoğlu, Cemil Baba Mezarlığı yanındaki caminin çevre düzenlemesi, şadırvan ve diğer eksikliklerin hava şartları nedeniyle ilkbahara kaldığını hatırlattı. Başkan Palancıoğlu, göreve geldiği günden bu yana 7 camiyi ibadete açtıklarını anlatarak; “Caminin temelini vefat etmeden önce rahmetli İsmail Yapıcı Amca ile birlikte atmıştık. Ayrıca minare, şadırvan ve diğer eksiklerin yapımını hayırseverlerimizin katkısıyla tamamladık. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Her alanda hayırseverlerimizin desteğiyle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah ilçemizde sekizinci camiyi önümüzdeki günlerde ibadete açacağız" dedi.
Başkan Palancıoğlu, Müşerref-İsmail Yapıcı Cami’nin resmi açılışının 13 Nisan Cuma günü Miraç Kandilinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı törenle yapılacağını sözlerine ekledi.
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