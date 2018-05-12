Kayserispor Kulübünün olağan genel kurulu

Spor kulübü yöneticiliğinin meşakkatli olduğunu belirten Özhaseki, "Sonuçlar istediğiniz gibi gitmezse eliniz cebinizde sabaha kadar gezersiniz evin içinde. Çoluğunuz çocuğunuz yanınıza yaklaşamaz, bir şey diyemez. Aile huzursuzluğu bile çıkar o işten." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kayserispor Kulübünün olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, çocukluğundan bu yana zor şartlarda da olsa sarı-kırmızılı takımın maçlarını takip ettiğini, belediye başkanlığı döneminde de resmi olarak üzerine düşeni yaptığını söyledi.

"Herkesin söz sahibi olduğu, takip ettiği ancak kimsenin taşın altına elini koymadığı bir alandır. Çünkü elini taşın altına sokmak demek maddi, manevi yardımda bulunmak demektir, moral vermek demektir en azından. Herkeste para olmak zorunda değil, insan iyi şeyler söyler en azından. Parası olanın da getirip vermesi lazım. Ama ben bir kere gönüllüce getirip bir kuruş veren görmedim. 25 yıllık kamu görevim boyunca o kadar sıkıntımız oldu, bir kere de bir zarfın içinde bin lira koyup veren görmedim. Öyle de zor bir iş, bu yüzden de yönetici bulmak zor. Bulunan yöneticilere de sahip çıkmayız. Boyuna eleştiririz, vururuz. Böyle olunca kimse gelip sahip çıkmıyor gibi bir hava doğuyor."

Özhaseki, kamu görevi yaptığı süre boyunca, Kayseri adı nerede geçiyorsa, Kayseri'yi ilgilendiren hayırlı ne iş varsa omuz verdiğini ifade etti.

Bu yüzden de başının belalardan kurtulmadığını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ne müfettiş eksik oldu, ne şikayetler eksik oldu, hiç bitmedi. Gerek bazı siyasi partilerin başında olanlar gerek hasedinden yerinde duramayanlar dilekçe üstüne dilekçe yazdı. Hep AK Parti iktidarının olduğu ya da benim de siyasi gücümün yerinde olduğu dönem gibi değildi ki. Bu ülke 28 Şubatlar gördü. Kayserispor'dan dolayı arkadaşlarım işkencelere uğradı. Nezarethanelerde anadan üryan işkencelere uğradılar arkadaşlarım. Bir tek şey istiyorlardı Haseki'nin adını verin. O günlerde bile şikayet etmedik, sessizce işimizi yaptık. Kim kazandı, biz kazandık. Şükür Kayseri'nin şehirciliği de yerinde, ticareti de yerinde, sporu da gayette iyi. Düşmek üzereyken takım düşmekten kurtuldu. Bu sene de rahat bir sezon geçirdi. Çocuklar ikinci yarı işi sıkı tutsaydı şampiyonluk potası içinde olurduk ama motive olmak kolay değil. Bizimkiler hafif ipe un serdiler. Kötü durumda değiliz, yeni hedefler koyarak yola devam etmeliyiz."

