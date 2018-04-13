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Kayseri'ye 6 minareli cami yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı cami açılışında Kayseri'ye 6 minareli cami yapılacağını söyledi.

Kayseri'ye 6 minareli cami yapılacak

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı cami açılışında Kayseri'ye 6 minareli cami yapılacağını söyledi.
Talas ilçesinde tamamlanan Müşerref-İsmail Yapıcı Caminin açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftüsü Şahin Güven, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende açılış konuşması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, caminin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Özhaseki, Kayseri'nin hayırsever şehri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Van'dan gelirken Kayseri'de yapılacak büyük camiden bahsettim. İnşallah Kayseri'de şehitliğin karşısında çok büyük bir cami yapılacak. En büyük camimiz 800 sene önce yapılan Hunat Camisi'dir. O günün nüfusu 60 binlerde onun için yapılan cami o kadar. Bugün hala o cami en büyük camimiz olarak gözüküyor. Ayrıca cenazelerimizi kaldırırken büyük sıkıntılar çekiyoruz. Çok büyük 6 minareli bir cami yapacağız. Cumhurbaşkanımıza 'Burayı yaptırmak için zaten biz kimseden para da istemeyeceğiz' dedim. Çünkü yanımızda bulunan bir kaç bakan arkadaşımız kendi şehirlerinde yapılacak bir hayır işi için yardımcı olmasını istemişlerdi. Kendide şöyle söylediler, 'Vallahi bu konuda Kayseri'nin üzerine yok. Allah razı olsun. Ben hayırseverlik konusunda Kayseri'nin sıkıntı çekeceğinizi zannetmiyorum' dedi. Düşünüyorum da üniversitelerin, okulların, camilerin, sağlık ocaklarımızın yapımında hepsinde bir hayırseverimizin mutlaka ismi var ifadelerini kullandı. Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kandil gecesi dualarımızı İslam alemi için yapalım. Yaklaşık 30 yıldır İslam aleminin üzerinde bela bulutları geziyor. Bunu yapanlarda malum. Kimlerin bu belayı başımıza açtığı da belli. Kan ve gözyaşı akıp gidiyor. İnşallah rabbim bu günün hürmetine İslamın izzetini ayaklar altında süründürmesin. O kardeşlerimize de bizi yardım edenlerden eylesin. Nihayetinde oradaki sıkıntılarda kan göz yaşı da son bulsun diye dua edelim."

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Kayseri'ye 6 minareli cami yapılacakKayseri'ye 6 minareli cami yapılacakKayseri'ye 6 minareli cami yapılacak

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